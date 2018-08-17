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Киевский фуникулер возобновит работу – дата

Фуникулер в Киеве 20 августа возобновит свою работу после ремонта.

Київський фунікулер

Об этом сообщает Киевпастранс на своей странице в Facebook.

– Сейчас идут завершающие работы, и уже с понедельника, 20 августа, фуникулер снова начнет свое движение склонами столицы. Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может еще один год безопасно перевозить пассажиров, – говорится в сообщении.

Заработает фуникулер в понедельник с 12.00.

Читайте: В центре Киева появится пешеходный мост: где и когда

Напомним, столичный фуникулер закрыли 17 июля из-за проведения технических работ.

Фото: Комунальне підприємство “Київпастранс”

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