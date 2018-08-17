В районе проведения ООС украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, который проводил разведку наших позиций в направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово.

– После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил, – рассказали в пресс-службе ООС.

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В ходе обследования установлено, что БПЛА оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.









На Донбассе сбили российский беспилотник / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что вблизи Волновахи Донецкой области задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с боевиками незаконного вооруженного формирования “ДНР”.

Фото: ООС