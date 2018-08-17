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Нафтогаз повысил цены на газ в Украине

На сентябрь НАК Нафтогаз Украины повысил на 4,6% цену газа для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

– Нафтогаз предлагает газ по цене 8 833 – 9 662 грн/тыс. куб. м (без НДС). По сравнению с ценами на август 2018 года, в сентябре цены увеличены на 4,6%, – сообщает компания.

Для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, цена газа составит 10599,6 грн за тысячу кубометров.

Для других покупателей цена возрастет на 4,6% (на 511,2 грн) – до 11 тыс. 594,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

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Напомним, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что 6 сентября миссия Фонда прибудет в Киев для согласования условий выделения следующего транша.

Ключевым вопросом переговоров будет выравнивание цен на газ с рыночным уровнем для снижения дефицита бюджета.

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