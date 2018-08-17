Новый поставщик – кто обеспечит украинцев электроэнергией

Практически все облэнерго в рамках требований закона О рынке электроэнергии по разделению видов деятельности выделили и лицензировали новые юридические лица – поставщики электроэнергии (энергосбыты).

Эти органы будут осуществлять поставки электроэнергии непосредственно бытовым потребителям и предприятиям, пишет Интерфакс-Украина.

Таким образом в Украине выполняются требования закона О рынке электроэнергии, согласно которым деятельность облэнерго должна быть разделена.

– По состоянию на 1 августа во исполнение закона вертикально-интегрированными субъектами были созданы соответствующие субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на поставку электроэнергии и которые в течение двух лет выполняют функции поставщика универсальных услуг на закрепленной территории, – говорится в сообщении.

В данный момент не созданы лишь Kpымэнерго и Сeвaстoпoльэнерго, а также опаздывает с запуском Черкассыэнерго.

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