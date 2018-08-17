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Новый рынок электроэнергии: Украина распрощается с Роттердам+

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует упразднить формулу Роттердам+ в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Согласно постановлению обнародованом на сайте НКРЭКУ, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

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В перечне документов, которые планируется отменить, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии, более известное под названием Роттердам+.

Вместе с отменой формулы Роттердам+  Кабинет министров будет вынужден перевести население ко второму классу промпотребителей и отменить какие-либо государственные дотации на поставки.

– Со следующего года дотаций не будет. Население будет приравнено ко второму классу промышленных потребителей. Поэтому цены для населения возрастут и за счет перехода к рынку, и за счет отмены перекрестного субсидирования, – рассказал эксперт Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает 112.ua.

Ранее Факты ICTV писали, что практически все облэнерго в рамках требований закона О рынке электроэнергии по разделению видов деятельности выделили и лицензировали новые юридические лица – поставщики электроэнергии (энергосбыты).

Фото: dreamstime.

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