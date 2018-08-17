Погода в Украине на сегодня, 17 августа (КАРТА)

Сегодня на западе, днем местами и в северных и центральных областях (кроме Днепропетровской) кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях 30-34°.
На остальной территории без осадков.
Температура ночью 18-23°, днем до 31-36°.
В Киеве дождь, в течение дня – от 26 до 28 градусов тепла.
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Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.
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