PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Вернется к болоту и медведям. Омелян о сообщении с РФ/

Вернется к болоту и медведям. Омелян о сообщении с РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал закрытие сообщения с РФ, отметив, что она вернется к своему истоку – болоту и медведям.

Володимир Омелян

Об этом заявил министр инфаструктуры Владимир Омелян на брифинге.

По словам министра, в последние годы пассажиропоток в сторону России сократился до 800 тыс. (в 2013 году – 4 млн). В то же время спрос на внутренние перевозки вырос.

Все поезда, которые сейчас используются для соединения с РФ, могут будут использованы для внутренних перевозок украинцев – в курортных или любых других направлениях.

Никаких убытков не будет. Поезда не будут стоять в отстойниках, а будут приносить прибыль Укрзализныце.

Читайте: В автобусах без таксометров и ремней безопасности запретят перевозить пассажиров

Министр также пояснил, что сейчас сложилась ситуация, когда каждый украинец, который находится на территории РФ, под надуманным предлогом может быть задержан, арестован и даже убит.

По его словам, министерство продолжит отстаивать позицию “В Россию ездить нечего!”.

– Каждая страна возвращается к своим истокам. РФ вернется к своему логическому истоку – болоту и медведям, – добавил Омелян.

Ранее стало известно, что Украина не будет блокировать транзит российских грузов из-за обязательств перед ВТО.

Фото: Мининфраструктуры

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В автобусах без таксометров и ремней безопасности запретят перевозить пассажиров
Блокировка транзита грузов из РФ – Омелян сделал заявление
Война будет, но не у нас. Грымчак назвал следующую жертву РФ
Потяг
Новые ограничения в сообщении с РФ – Украина подписала исторический документ
Под угрозой магистрали: сколько в Украине аварийных мостов
Крим
РФ аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
Украина направила в ЕСПЧ новый иск с фамилиями россиян
ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинки с оружием
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка