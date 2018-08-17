Вернется к болоту и медведям. Омелян о сообщении с РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал закрытие сообщения с РФ, отметив, что она вернется к своему истоку – болоту и медведям.

Об этом заявил министр инфаструктуры Владимир Омелян на брифинге.

По словам министра, в последние годы пассажиропоток в сторону России сократился до 800 тыс. (в 2013 году – 4 млн). В то же время спрос на внутренние перевозки вырос.

Все поезда, которые сейчас используются для соединения с РФ, могут будут использованы для внутренних перевозок украинцев – в курортных или любых других направлениях.

Никаких убытков не будет. Поезда не будут стоять в отстойниках, а будут приносить прибыль Укрзализныце.

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Министр также пояснил, что сейчас сложилась ситуация, когда каждый украинец, который находится на территории РФ, под надуманным предлогом может быть задержан, арестован и даже убит.

По его словам, министерство продолжит отстаивать позицию “В Россию ездить нечего!”.

– Каждая страна возвращается к своим истокам. РФ вернется к своему логическому истоку – болоту и медведям, – добавил Омелян.

Ранее стало известно, что Украина не будет блокировать транзит российских грузов из-за обязательств перед ВТО.

Фото: Мининфраструктуры