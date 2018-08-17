Сергей Притула будет ведущим телепроекта Новые лидеры на ICTV

С 17 по 19 августа старует четвертый этап национального телепроекта Новые лидеры, где 100 участников представят свои программы и результаты их реализации. Ведущим Новых лидеров на ICTV станет известный украинский шоумен Сергей Притула.

Сергей Притула уже появлялся в промо-ролике проекта Новые лидеры, где призвал амбициозных украинцев не бояться менять страну собственными силами. Отныне он будет ведущим телепроекта.

Сергей отметил, предложение стать “лицом” проекта стала для него неожиданностью. Это решение было непростым, но взвесив все “за” и “против”, он решил стать ведущим Новых лидеров.

– Я действительно считаю, что в стране тотальная нехватка новых лиц в политике. Одна и та же колода, за редкими исключениями, тасуется из года в год. Кто-то заходит в большую политику прокладывая путь деньгами, кого-то в политику заносят волны революций. А кто-то, возможно, попадет туда благодаря этому проекту и, даст Бог, будет не хуже, а лучше современных политиков. Если я имею возможность быть приложенным к таким процессам, то грех упустить возможность. Проще всего стоять в стороне и кричать, что ничего не меняется.

По словам Притулы, он готов сменить амплуа ведущего развлекательных передач:

– Конечно, сфера развлекательных проектов – это мое. Но, считая себя универсальным “бойцом телефронтов”, я с радостью принимаю этот вызов.

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– Мне пообещали не влиять по мое субъективное мнение в кадре. И это самое важное!, – пишет Сергей Притула на своей странице в Facebook.

Напомним, что национальный телепроект Новые лидеры выходит на финишную прямую. По результатам презентации Отборочный комитет выберет десять участников.

Телевизионный этап национального проекта Новые лидеры, во время которого десять финалистов будут бороться за первенство, а также денежный приз на реализацию своей программы, продлится с октября по ноябрь 2018 года.