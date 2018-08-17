Что нужно ребенку в 1 класс

До 1 сентября остались считанные дни. Это время особенно волнующее для родителей, чьи дети идут в 1 класс. Факты ICTV советуют успокоиться, взять свое чадо за руку и отправляться за покупками, прихватив наш список необходимых вещей.

Ранее мы составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов. Однако для детей, которые идут в 1 класс, он несколько длиннее. Ведь малыши только учатся писать и считать, поэтому требуется дополнительные принадлежности. А еще у них много уроков рисования и ручного труда.

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Начать лучше со школьной и спортивной формы, обуви, а также портфеля. Кстати, о том, на что стоит обратить внимание при выборе этого важного аксессуара, советуем прочитать здесь.

Отдельно стоит остановиться на выборе одежды для первоклассника, ведь они много двигаются.

Как правильно выбрать школьную форму

Пригодятся советы Минздрава Украины, как правильно подобрать школьную одежду, чтобы не навредить здоровью ребенка.

Обращайте внимание на информацию на этикетке о составе ткани и реквизиты производителя.

Отдавайте предпочтение одежде с максимальным содержанием натуральных волокон – это обеспечит вашему ребенку тепловой комфорт. В синтетической одежде школьник может потеть, рискует переохладиться и простудиться.

Для детей младших и средних классов школьная форма, блузки и рубашки, нательное белье, носки и колготы должны быть полностью натуральными (минимальное содержание натуральных тканей в одежде – 50%) или изготовленные из смешанных тканей.

Нательное белье первоклассников (детей до 7 лет) должно быть исключительно из натуральных тканей.

Фото: Минздрав Украины

Еще несколько требований к школьной форме:

качество пошива – проверяйте качество фурнитуры, крой, ровность швов (ярлык в виде ленты с информацией по уходу должен быть вшит, а не, скажем, прикреплен булавкой);

удобство – школьная форма не должна ограничивать движения ребенка (не выбирайте для девочек младшего школьного возраста узкие юбки-карандаши, а для мальчиков – узкие брюки без резинки на поясе);

безопасность – вся продукция для детей должна иметь заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверяющих безопасность этого товара для здоровья вашего ребенка (номер и дата заключения должны быть на этикетке, а у продавца – копия этого заключения).

Канцтовары для первоклассника

1. Тетради в клеточку (на 12 листов).

2. Тетради в косую линейку (с таким же количеством листов).

3. Обложки на тетради и учебники.

4. Шариковые авторучки синего цвета (капиллярные и гелевые авторучки лучше отложить до старших классов).

5. Папка для тетрадей (для удобства ребенка лучше выбирать папку с застежкой на липучке).

6. Альбом для рисования.

7. Краски акварельные (лучше приобрести набор из 12 цветов).

8. Кисточки.

9. Цветные карандаши (набор из 6 цветов).

10. Простые карандаши (лучше использовать карандаши типа ТМ, то есть твердо-мягкие).

11. Точилка.

12. Стакан-непроливайка.

13. Ластик.

14. Папка для труда.

15. Цветная бумага.

16. Цветной картон.

17. Ножницы с немного закругленными концами.

18. Клей (лучше клейкий карандаш).

19. Линейка 20-25 см (отдайте предпочтение деревянной линейке – она ​​меньше скользит по бумаге).

20. Пластилин.

21. Доска для лепки.

22. Палочки для счета.

23. Касса букв и цифр или веера.

24. Подставка для учебников (лучше выбирать полностью металлические – они тяжелые, но и более устойчивые).

25. Пенал (можно купить как пустой, так и с наполнением – в который производитель уже положил нужные ребенку, по его мнению, карандаши и ручки).

26. Контейнер для обедов.

Фото: pixabay.com

Мы также узнали, сколько стоит одеть ребенка в школу.

Фото: МОЗ, pixabay.com