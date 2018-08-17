На юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун.

– Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, – сказал Александр Турчинов, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Также он добавил, что было точно поражено морскую цель на расстоянии 100 км.

Читайте: Пробивают метровую броню: Турчинов показал украинские ракеты

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ракеты этого класса – это мощное высокоточное оружие, способное уничтожать любые морские и наземные цели.

– Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования, – подчеркнул Турчинов.









Точно в цель на расстоянии 100 км! Испытания украинской крылатой ракеты Нептун / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы Гиацинт, которые разработал и производит концерн Укроборонпром, прошли успешное испытание.

Фото: пресс-служба Минобороны