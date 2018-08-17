PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Точно в цель на расстоянии 100 км! Испытания украинской крылатой ракеты Нептун/

Точно в цель на расстоянии 100 км! Испытания украинской крылатой ракеты Нептун

На юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун.

– Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, – сказал Александр Турчинов, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Также он добавил, что было точно поражено морскую цель на расстоянии 100 км.

Читайте: Пробивают метровую броню: Турчинов показал украинские ракеты

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ракеты этого класса – это мощное высокоточное оружие, способное уничтожать любые морские и наземные цели.

– Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования, – подчеркнул Турчинов.

image image image image image
Точно в цель на расстоянии 100 км! Испытания украинской крылатой ракеты Нептун / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы Гиацинт, которые разработал и производит концерн Укроборонпром, прошли успешное испытание.

Фото: пресс-служба Минобороны

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олександр Турчинов показав ракети
Пробивают метровую броню: Турчинов показал украинские ракеты
порошенко
Выборы 2019: СНБО рассмотрит противодействие вмешательству РФ
Дальность – до 30 км! В Украине испытали новые снаряды
Пробьет любое укрытие: армия получит реактивные пехотные огнеметы РПВ-16
СБУ
В Украине могут заблокировать 180 сайтов – ПОЛНЫЙ СПИСОК
Кремль попытался атаковать Украину новым фейком
зброя України
Оружие Украины. Возможна ли легализация
Серьезный шаг: Минобороны разрешили закупку оружия за границей
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка