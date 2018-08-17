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В Киеве запускают ночной троллейбус – когда и маршрут

В Киеве открывается новый троллейбусный маршрут № 94Н. Он будет курсировать в ночные часы от площади Льва Толстого до проспекта Леся Курбаса.

Новый маршрут откроется 22 августа, сообщает КГГА.

Ночной троллейбус № 94Н будет ходить так: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса.

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К слову, в Киеве снова возобновит свою работу после ремонта фуникулер.

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