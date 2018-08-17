Украина предоставит доказательства использования Россией радиоэлектронного оружия

Украина представит международным партнерам подтвержденные миссией ОБСЕ факты появления на оккупированном Донбассе систем радиоэлектронной борьбы из России.

Украина представит подтвержденные Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках, сообщает МИД в Twitter.

– Зафиксированные СММ ОБСЕ 4 новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении ВС РФ, являются свидетельством того, что Россия в очередной раз прибегает к эскалации, – отмечается в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что санкции против государства-агрессора должны быть усилены.

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Ранее пресс-секретарь Госдепа США Гезер Науерт сообщила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы.

Также сообщалось, что миссия обнаружила на Донбассе большое сосредоточение тяжелого оружия боевиков и сотни ящиков с боеприпасами и снарядами.

Фото: МИД