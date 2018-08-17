Украина получила от США военной техники на $50 миллионов

Соединенные Штаты Америки передали Украине два контрбатарейных радара, которыми оснастят Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

По его информации, церемония передачи контрбатарейных радаров состоялась в пятницу при участии начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и посла США в Украине Мари Йованович.

Посольство поблагодарило Соединенные Штаты за помощь в оснащении Вооруженных сил Украины современными образцами военной техники, “которые повышают обороноспособность украинской армии и помогают в борьбе с российским агрессором”.

По информации Укринформа, Йованович на церемонии передачи техники заявила, что стоимость пакета такого оборудования (вместе с обучением и деталями) составляет около 50 миллионов долларов.

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– Эти радары позволят избегать жертв среди мирного населения, а также предоставят возможность ВСУ предотвращать это. Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары позволяют четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений, – отметила она.

Напомним, 30 апреля в Украину прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.