Украинская юрфирма Aequo присоединилась к Глобальному договору ООН

Юридическая фирма Aequo присоединилась к Глобальному договору ООН – крупнейшей международной инициативе ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития.

Об этом сообщает unglobalcompact.org.

Это стало возможным благодаря внедрению Aequo принципов Глобального договора в собственную стратегию, политику и подходы, а также поддержанию соответствующей корпоративной культуры.

– В Aequo мы постоянно стремимся улучшать нашу практику ведения бизнеса в соответствии с Договором. Наша цель – понимать потребности наших клиентов, обеспечивать высокое качество услуг и превосходить их ожидания. Достичь этого возможно лишь разделяя общие ценности и стремясь использовать ресурсы ведущей юридической фирмы в Украине, чтобы внести свой позитивный вклад в развитие бизнес-сообщества и общества в целом, – прокомментировала Анна Бабич, партнер.

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Глобальный договор ООН основан в 2000 году, включает в себя свыше 9800 компаний из более чем 160 стран. Объединяет компании, агентства ООН, трудовые и общественные организации с целью поддержки 10 принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции.