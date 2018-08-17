Укрзализныця не обосновала унификацию тарифов на порожняк

Представители транспортной отрасли не провели достаточный анализ для принятия приказа Мининфраструктуры О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов.

Такое мнение высказала сегодня глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на заседании, посвященном выяснению реальной ситуации на рынке железнодорожных перевозок, пишет Минпром.

– Анализ, который сделал разработчик, мягко говоря, поверхностный, недостаточный и не охватывает все те вопросы, которые сегодня поднимались, – сказала она.

При этом Ляпина подчеркнула, что данный анализ должен был быть проведен Министерством инфраструктуры, “но все делается на Укрзализныце, хотя она хозяйствующий субъект и абсолютно естественно смотрит на этот процесс в собственных интересах”.

Глава Госрегуляторной службы выразила уверенность, что до следующего совещания, которое состоится 29 августа, разработчик поработает над своим анализом и аргументацией.

– Потому что на самом деле аргументация в ходе сегодняшнего обсуждения изменилась. Вначале речь шла о том, что это все в интересах клиентов, в конце оказалось, что это все делается с другой целью, – отметила она.

По словам Ляпиной, приказ Мининфраструктуры выглядит просто как скрытое повышение инфраструктурной составляющей в ж/д тарифе, которая абсолютно не дерегулировалась.

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– Дерегулировали только вагонную составляющую. А в данном случае, хотя речь идет о вагонах и их возвращении, на самом деле, как указали специалисты, это инфраструктурная составляющая, – подчеркнула Ляпина.

– Третий вопрос, который волнует меня больше всего. Произошла дерегуляция вагонной составляющей, одним из следствий должно было стать выравнивание цены вагонов железной дороги и частного рынка. Сегодня все участники, и УЗ, и бизнес, который пользуется услугами как УЗ, так и частных перевозчиков, подтвердили, что выравнивания не произошло. Цены (УЗ и частных компаний, – Ред.) остались с большой разницей, то есть доступность услуг с учетом частных вагонов чем-то затруднена, и никто не отвечает на вопрос, чем именно, – отметила она.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и Укрзализныце относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов. По их мнению, предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн в год.