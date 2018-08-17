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В автобусах без таксометров и ремней безопасности запретят перевозить пассажиров

Мининфраструктуры разработало проект, запрещающий с января 2019 года перевозить пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге в Киеве.

Кроме запрета на перевозку пассажиров автобусами без ремней безопасности, запретят перевозки более 9 пассажиров в транспорте без таксометра.

Читайте: Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика

Ранее в Верховной Раде предложили повысить штрафы за игнорирование ремней безопасности.

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