В Одесском СИЗО откроют отель и торговый центр

Одесский следственный изолятор будет перенесен из-за износа здания 1894 года.

Министерство юстиции намерено перенести Одесский следственный изолятор, который расположен почти в центре города за пределы мегаполиса.

Кроме того, здание 1894 года постройки уже фактически “отжило” свое. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, пишет АиФ.

Тюремный замок – памятник архитектуры 19 века был построен в 1894 году по типу питерских Крестов. В этом Замке в разное время сидели Лев Троцкий, Григорий Котовский, Михаил Винницкий (Мишка Япончик) и другие известные личности. Но сейчас изолятор фактически не пригоден для нахождения в нем заключенных.

Все коммуникации, по словам представителя Минюста, – изношены, а капитальный ремонт требует существенных затрат – на эти деньги лучше всего построить новый СИЗО за городом.

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Сейчас Минюст ищет инвестора для переноса и строительства нового СИЗО, на что уйдет не менее четырех-пяти лет. Взамен инвестор получит право распорядиться привлекательной территорией по улице Люстдорфская дорога, в том числе используя нестандартные и внешне достаточно необычные здания. Сам же Тюремный замок сносить не будут, а оставят как музей, открыв в нем отель и торговый центр.

Напомним, в Одессе задержали троих заключенных, сбежавших из колонии и скрывающихся от правоохранителей.