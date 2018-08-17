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В Украине хотят отказаться от централизованной подачи горячей воды

В Кабмине предложили полностью перевести коммунальную услугу горячего водоснабжения в автономную.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на брифинге.

Автономия подачи горячей воды может быть, как домовая, так и квартальная, и даже районная. Таким образом жильцы смогут сами выбирать нужна им горячая вода или нет.

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– Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения. Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует, – отметил министр.

Однако, решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции местной власти. Но стоит отметить, что централизованное водоснабжение осталось лишь в самых крупных городах Украины – Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Запорожье.

К слову, ранее сообщалось, что в 2018 году Киевводоканал планирует увеличить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Цены на услуги могут установить в размере 16,87 грн за 1 куб. м. Для жителей многоэтажек стоимость составит 18,50 грн за 1 куб. м.

Фото: dreamstime.

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