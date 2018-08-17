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Отпуск за свой счет: могут ли выгнать принудительно и подводные камни (ИНФОГРАФИКА)

Появились непредвиденные обстоятельства, а основной отпуск вы уже истратили? Как правильно уйти в неоплачиваемый отдых, кому положено и имеет ли право руководитель выгнать в отпуск за свой счет – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Каждый украинец имеет право на ежегодный отпуск в размере не менее 24 календарных дней. При этом за ним сохраняется заработная плата и рабочее место. Но что, если лимит исчерпан, а в жизни появились непредвиденные обстоятельства?

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Как раз для таких случаев в украинском трудовом законодательстве и существует понятие отпуск за свой счет.

Мы поговорили со специалистом из отдела кадров и юристом и выяснили, кому положен неоплачиваемый отпуск, а также о его плюсах и минусах.

Отпуск по необходимости

Так что же такое отпуск за свой счет?

– Это прежде всего инициатива сотрудника, работодатель в такой отпуск не отправляет.  Такой себе отпуск по необходимости, – говорит ведущий специалист отдела кадров телеканала ICTV Елена Гарькавенко.

При этом оснований отправится в неоплачиваемый отдых может быть несколько. В основном это семейные обстоятельства.

– Существует ряд причин, по которым сотрудник может взять такой отпуск. Обычно, когда сотрудник пишет заявление на предоставление такого отпуска, он указывает “по семейным обстоятельствам…”, – говорит специалист отдела кадров.

 

В этом случае одного желания работника не достаточно!

 

Но тут не обойтись без согласия работодателя. Дело в том, что в законодательстве не прописано, какие именно семейные обстоятельства или причины дают сотруднику право на отпуск. Тут уж начальник сам решает, насколько веские причины и отпускать человека в отпуск или нет.

– Существует два варианта предоставления отпуска за свой счет и один из них – отпуск по соглашению сторон. Здесь начальник в праве отказать работнику. Но есть группа лиц, которым работодатель не может запретить брать отпуск без сохранения заработной платы, – подчеркивает адвокат Александр Босенко.

Все эти правила регулируются ст. 84 КЗоТ и ст. 25, 26 закона Про отпуск.

Кому положено

В обязательном порядке отпуск за свой счет дают:

  • родителям двоих и более детей  в возрасте до 15 лет, воспитывающим их без матери или отца;
  • мужчине, жена которого находится в послеродовом отпуске;
  • матери или другим лицам, ребенок которых нуждается в домашнем уходе. Продолжительность в каждом случае индивидуальна и определяется медицинским диагнозом;
  • родителям детей в возрасте до 14 лет на время карантина в учебных заведениях;
  • ветеранам войны и труда;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
  • пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы;
  • лицам с инвалидностью I, II и III групп;
  • людям, вступающим в брак;
  • работникам в случае смерти родных по крови или по браку. Не больше 7 календарных дней;
  • сотрудникам для ухода за больными родственниками по крови. Не более 30 календарных дней;
  • работникам для завершения санаторно-курортного лечения;
  •  работникам, допущенным к вступительным экзаменам в ВУЗ;
  • родителям, чьи несовершеннолетние дети поступают в учебные заведения в другом городе или стране.

Сколько дней

Неоплачиваемый отпуск по соглашению сторон не должен превышать 15 календарных дней.

 

Отпуск может достигать и 60 дней!

 

 

Во втором случае все зависит от категории лиц. Например, людям с особыми заслугами перед Родиной отпуск предоставляется на 21 день, а лицам с инвалидностью – на 60 дней.

При этом отпуск не может быть перенесен на следующий год, как в случае ежегодного обязательного отпуска.

Как оформить 

Для получения отпуска за свой счет работник должен написать заявление и отдать его на рассмотрение руководителю. Там нужно указать дату начала отпуска, его продолжительность и причину.

– Достаточно напасать заявление на имя работодателя. Желательно прописать причину, можно указывать “по семейным обстоятельствам”. Этого будет достаточно. В случае предоставления отпуска по соглашению сторон нужно получить еще согласие от начальника, – говорит Александр Босенко.

Если руководитель дает добро – оформляется приказ. В нем указывается:

  • ФИО работника;
  • занимаемая им должность;
  • период отпуска;
  • причины необходимости предоставления отпуска.

Работник должен обязательно ознакомиться с приказом и поставить свою подпись.

Заявление на отпуск за свой счет.

Имеют ли право выгонять в отпуск?

Вас отправляют в отпуск за свой счет, мотивируя это временным приостановлением работ на предприятии? Знайте, это не законно!

 

Работодателю грозит штраф от 510 до 1 700 грн.

 

Согласно ст. 25, 26 ЗУ Об отпусках такой отдых может инициировать только работник. Работодатель, принудительно отправляя сотрудника в отпуск, нарушает законодательство о труде. А за это его могут привлечь к административной ответственности.

В то же время закон не предусматривает никаких ограничений, если в неоплачиваемый отпуск по своей инициативе уйдут все сотрудники предприятия.
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Плюсы и минусы

– Не могу сказать, что в отпуске за свой счет вообще есть какие-то преимущества, так как работник за период своего отсутствия не получает зарплату. В неоплачиваемый отдых идут только, если нет других вариантов отсутствовать. Это крайняя необходимость, – говорит специалист отдела кадров.

Еще один минус – невозможно перенести неиспользованный отпуск на следующий год.

Но одно можно сказать точно – такой отпуск имеет место быть, ведь в жизни бывают разные моменты, которые нужно решать здесь и сейчас. Неоплачиваемый отдых – это некая страховка сотрудника на случай “а вдруг…”, в конце концов не увольняться же.

Ангелина Малиновская

 

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