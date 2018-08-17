Война на Донбассе: боевики из Града обстреляли Светлодарск

За сутки враг 30 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе, снова применив Град, а также минометы калибров 120 и 82 мм. Обошлось без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, российские оккупанты вели также прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – с вооружения БМП.

Боевики стреляли в районе Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

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Также враг обстрелял из Градов и 120-миллиметровых минометов Светлодарск, а с минометов калибра 82 мм – Крымское, Луганское и Новгородское.

С начала текущих суток враги 6 раз открывали огонь по нашим позициям в районе Новолуганского, Марьинки, Водяного и Лебединского.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

К слову, вчера боевики впервые за несколько месяцев применили реактивные системы залпового огня БМ-21 Град.

Фото: gettyimages.com