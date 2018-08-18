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Абонплата за 28 дней: мобильные операторы изменили тарифы

Из-за уменьшения срока действия ряда тарифных планов с месяца до 4 недель украинцам придется оплачивать услуги не 12, а 13 раз в год.

Тройка крупнейших мобильных операторов Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — уменьшили срок действия ряда тарифных планов с месяца до 4 недель, сообщает Inforesist.

Поэтому многим абонентам предоплаченной связи придется оплачивать услуги операторов не 12, а 13 раз в год.

lifecell перевел на 4-недельный срок действия следующие тарифы: Лайфхак 2018, Лайфхак Плюс 2018, Хайп 2018, Дзвінки всім и Дзвінки всім 2017. А с 5 сентября оператор переведет на аналогичный расчетный период тарифы 3G Смарт 69, Смартфон 2018, Абсолютна свобода.

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В Киевстар сообщили, что услуги по всем тарифам предоплаченной связи предоставляются сроком на 4 недели.

Vodafone перевел на 4-недельный срок действия линейку тарифов SuperNet и Unlim 3G.

Как сообщалось, объявлена новая дата запуска услуги переноса номера.

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