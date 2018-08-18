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Меркель надеется обеспечить мир на Донбассе до 1 сентября

Меркель намерена обсудить с Путиным миссию ООН на Донбассе и надеется на новую попытку обеспечить там перемирие.

Миротворці ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным размещение миссии ООН на Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия, пишет Интерфакс-Украина.

– Мы должны работать над тем, чтобы найти решения. Это касается, во-первых, вопроса Украины. Над этим уже довольно долго работаем. Основа есть и остается – это минские договоренности. Хотя нужно констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия, – сказала Меркель журналистам перед началом переговоров с Путиным.

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– Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку обеспечить перемирие. И сегодня поговорим и об учреждении ООНовской миссии, которая смогла бы играть свою роль в мирном процессе. Германия готова нести здесь ответственность, – подчеркнула она.

Напомним, Меркель заявила, что после запуска Северного Потока-2 Украина должна играть роль в газовом транзите в Европу.

 

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