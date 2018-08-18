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Парад ко Дню Независимости: украинцев удивят новым оружием

Участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак журналистам в субботу, передает УНН.

– К тренировке были привлечены 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц техники. Мы ждем прибытия 18 подразделений из других стран, которые будут участвовать в параде, – сообщил он.

Также он отметил, что “техники будет очень много новой”.

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– Есть целые подразделения, которые оснащены новой техникой. Новые образцы вооружения, которые частично приняты на вооружение. Есть образцы, которые проходят государственные испытания. А также перспективные системы вооружения, которые сейчас разрабатываются, и мы планируем приступить в этом году к государственным испытаниям, – сказал министр обороны.

Напомним, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта.

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