Северный Поток-2: Меркель ставит условие по Украине

Даже после запуска Северного Потока-2 Украина должна играть роль в газовом транзите в Европу, заявила Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что они обсудят на встрече в Мезеберге поставки газа в ЕС через Украину, пишет Интерфакс-Украина.

– Даже после запуска Северного Потока-2 Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать диалог по этому вопросу, – заявила она.

Со своей стороны Путин сказал, что Северный поток-2 – “исключительно экономический проект и не закрывает возможности транзитных поставок через территорию Украины”.

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При этом он подчеркнул: – Главное – чтобы этот транзит был экономическим во всех смыслах этого слова.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал Северный поток-2 троянским конем Кремля.

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