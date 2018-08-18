Погода в Украине на сегодня, 18 августа (КАРТА)

18 августа на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях Украины ожидаются дожди с грозами. Температура днем в этом регионе составит от +25 до +29 градусов, ночью от +14 до +17 градусов.

На востоке в этот день без осадков, днем столбики термометра прогреются до +32 градусов.

В центральном регионе преимущественно дожди с грозами. Температура днем +26…+32 градуса.

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На севере также ожидаются сильные грозовые дожди, максимальная температура воздуха днем +28 градусов. На юге страны без осадков и жарко, дневная температура 30…34 градуса выше нуля.

В Киеве ожидаются дожди с грозами, температура днем от +26 до +28 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

Напомним, около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.