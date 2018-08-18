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Шулявский мост закрыт на полтора года: как объехать (КАРТА)

С 18 августа из-за реконструкции перекрыли движение транспорта по Шулявскому мосту в Киеве. Станция метро Шулявская будет работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации ( КГГА).

Пути объезда организованы по следующей схеме:

– ул. Борщаговская – проспект Воздухофлотский – путепровод Воздухофлотский;

– ул. Зоологическая – ул. Дегтяревская – ул. Александра Довженко.

Читайте: Ремонт Шулявского моста: сколько стоит и когда закончат

Также вносятся изменения в движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута № 2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро Шулявская по постоянной схеме, далее: ул. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – бульвар Вацлава Гавела, далее по постоянной схеме.

Работы по реконструкции многострадального Шулявского путепровода, по оценкам экспертов, растянутся приблизительно на полтора года.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве  утром водитель не рассчитал габариты своего грузовика и застрял под Шулявским мостом.

Фото: Сергей Бумер.

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