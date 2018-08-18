В 9.00 На территории Приморского бульвара в Одессе прошел Марш равенства. Полиция задержала двух человек, которые напали на участников в районе Екатерининской площади.

Об этом пишет Думская.

У Воронцовского переулка, Екатерининской и Думской площадей установили ограждения. Также была перекрыта Потемкинская лестница.

Сотрудники полиции никого не пускали на оцепленную территорию, в том числе прессу.

Оппоненты ЛГБТ-фестиваля собираются возле Дюка, они молились за традиционные семейные ценности. К ним присоединись священники — военные капелланы.

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Один из капелланов преградил путь маршу и начал кричать о содомском грехе и призывать участников покаяться. Те ему возразили, что Бог есть любовь. Полиция оттеснила священника, тогда он присоединился к традиционалистам возле Дюка и продолжил проповедь при помощи громкоговорителя.

Участники марша дошли до Думской площади, где уже стояли автобусы. Их организованно вывезли. Обошлось без происшествий.

















В Одессе прошел марш ЛГБТ: есть задержанные / 9 фотографий

Напомним, в прошлом году Марш равенства в Одессе закончился не начавшись. Противники проведения мероприятия не позволили колоне начать движение, активистов вывезли с Приморского бульвара автобусами.

Фото: Думская.