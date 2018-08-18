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Война на Донбассе: боевики обстреливают ВСУ из минометов

Боевики 40 раз открывал огонь по позициям сил ВСУ, в том числе 1 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалика.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединское, Павлополь и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.

Ранее Факты ICTV писали, что вблизи Волновахи Донецкой области задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с боевиками незаконного вооруженного формирования “ДНР”.

Фото: Міноборони.

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