Авто по окна в воде: Киев затопило второй раз за неделю

В Киеве вечером 18 августа прошел сильный ливень. Улицы столицы снова превратились в реки.
Киевляне публикуют в соцсетях фото и видео последствий непогоды.
В частности, возле торгового центра Гулливер образовалось настоящее озеро, в котором утонули автомобили.
Такая же ситуация была на улице Эспланадной, где вода заблокировала людей в машинах.
А на улице Антоновича из-за потопа прорвало канализацию.
В Киеве потоп.
ул. Казимира Малевича. #киев #потоп pic.twitter.com/JSUSqZMafw
— Koshqua (@koshqua) 18 августа 2018 г.
Напомним, в ночь на 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.
Фото: скрин видео Анастасія Багаліка/facebook.com, Koshqua
Видео: Киев Оперативный, Elmira Musaieva