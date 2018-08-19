Авто по окна в воде: Киев затопило второй раз за неделю

В Киеве вечером 18 августа прошел сильный ливень. Улицы столицы снова превратились в реки.

Киевляне публикуют в соцсетях фото и видео последствий непогоды.

В частности, возле торгового центра Гулливер образовалось настоящее озеро, в котором утонули автомобили.

Такая же ситуация была на улице Эспланадной, где вода заблокировала людей в машинах.

А на улице Антоновича из-за потопа прорвало канализацию.

Напомним, в ночь на 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.

Фото: скрин видео Анастасія Багаліка/facebook.com, Koshqua

Видео: Киев Оперативный, Elmira Musaieva