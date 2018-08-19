18 августа в Киеве провели репетицию военного парада ко Дню независимости Украины. Факты ICTV публикуют фото и видео с репетиции парада.

В Киеве проводят репетиции военного парада на День независимости 2018.

Центр столицы перекрыт для проезда автомобилей, а также перекрыты подземные переходы на Крещатике и на Льва Толстого на время репетиции.

Очевидцы отмечают, что военная техника повредила асфальт.

Кроме того, во время репетиции одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по улице Ярославской.

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ДТП и испорченный асфальт – репетиция военного парада в Киеве 2018 / 6 фотографий

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.