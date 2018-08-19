PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / ДТП и испорченный асфальт - репетиция военного парада в Киеве 2018/

ДТП и испорченный асфальт – репетиция военного парада в Киеве 2018

18 августа в Киеве провели репетицию военного парада ко Дню независимости Украины. Факты ICTV публикуют фото и видео с репетиции парада.

В Киеве проводят репетиции военного парада на День независимости 2018.

Центр столицы перекрыт для проезда автомобилей, а также перекрыты подземные переходы на Крещатике и на Льва Толстого на время репетиции.

Очевидцы отмечают, что военная техника повредила асфальт.

Кроме того, во время репетиции одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по улице Ярославской.

Читайте:  Оружие независимости: что покажут на параде в Киеве (ТЕСТ)

image image image image image image
ДТП и испорченный асфальт – репетиция военного парада в Киеве 2018 / 6 фотографий

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бук протаранив бізнес-центр
Минобороны выясняет, почему Бук протаранил бизнес-центр в центре Киева
Потоп в Киеве: на Антоновича провалился асфальт
На смітнику знайшли немовля
На мусорке в Киеве нашли мертвого младенца
Потоп у Києві
Авто по окна в воде: Киев затопило второй раз за неделю
Густая пыль окутала Киев: врачи рассказали в чем опасность
H&M в Украине! Какие цены и где откроют следующий магазин
“Сократил” путь: в Киеве мужчина нанизался на штыри в заборе
Пиратский бизнес: кто занимается в Украине и какое наказание
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка