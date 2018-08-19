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Минобороны выясняет, почему Бук протаранил бизнес-центр в центре Киева

В ДТП, которое произошло в Киеве при участии Бука во время репетиции парада, пострадавших нет.

Бук протаранив бізнес-центр

Об этом сообщает Минобороны.

– 18 августа, около 21.30, в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по улице Ярославской. Пострадавших в результате столкновения нет, – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что есть незначительные повреждения фасада здания.

Сейчас ведомство проводит служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Читайте: Парад ко Дню независимости: повод для гордости или пережиток прошлого

Напомним, ранее сообщалось, что репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве закончилась ДТП с участием военной техники – зенитная установка Бук протаранила бизнес-центр.

Фотоскрин видео Влад Ваш

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