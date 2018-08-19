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На Донбассе большие потери: двое погибших, есть раненые

За сутки оккупанты 43 раза открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил. В результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – с вооружения БМП и минометов калибром 120 и 82 мм.

– Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а с минометов калибром 82 мм – защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого, – говорится в сообщении.

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С начала суток враг 4 раза открывал огон в районе Екатериновки, Павлополя, Водяного и Широкино.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще 6 ранены.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена обсудить с Путиным миссию ООН на Донбассе, и надеется на новую попытку обеспечить там перемирие.

Фото: Міноборони

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