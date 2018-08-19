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На Украину снова надвигаются ливни и грозы

В Украине 19 августа ожидаются грозы и шквалы.

Об этом предупреждает ГСНС.

В часности, в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в Киеве и области днем 19 августа возможны грозы и шквалы 15-18 м/с.

Читайте: Пропасти и реки мусора: на Закарпатье пришел разрушительный ливень

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, который снова превратил улицы в реки.

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