ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты миллионов украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на востоке страны.

Об этом сообщает представительство Украины в ООН.

– Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права, – отметила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.

По данным ООН, на пятый год кризиса на востоке Украины более 3 тыс. гражданских – мужчин, женщин и детей – погибли, и более 9 тыс. были ранены.

Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилью, медицинским услугам и образованию.

– Только за первое полугодие 2018 года более 600 тысяч украинских мирных граждан во всех пострадавших районах Украины получили жизненно необходимую гуманитарную помощь, – сообщила Лубрани.

Читайте: Украина подготовит новую резолюцию ООН по Крыму

Но, по ее словам, необходимо немедленное увеличение финансирования, чтобы большие гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены.

– У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы. Несмотря на такое недофинансирование, местные, национальные и международные гуманитарные участники все же пытаются оказать в 2018 году помощь примерно 2,3 миллиона мужчин, женщин и детей, оказавшихся в трудном положении. Призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия, – говорится в заявлении.

Напомним, ООН отправила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 13 грузовиков гуманитарной помощи.

Фото: Dreamstime