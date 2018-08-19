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Порошенко подписал закон о коллективной собственности на землю

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о коллективной собственности на землю. Он определяет особенности использования и распоряжения землей, которая расположена в массиве земель сельхозназначения.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине.

Согласно закону, предусматривается право собственников земельных участков сельхозназначения, фермерского хозяйства использовать их для ведения товарного сельхоз производства без изменения их целевого назначения.

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Также собственники земли получают право обмениваться земельными участками.

Кроме того, законом признаются собственностью территориальных общин земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые прекратили свою деятельность.

Напомним, где, как и почему в Украине нелегально скупают землю.

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