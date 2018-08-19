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Потоп в Киеве: на Антоновича провалился асфальт

После вчерашнего ливня в центре Киева на улице Антоновича образовались большие ямы.

Фото опубликовала в Facebook журналистка Анастасия Багалика.

– Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт, – пишет она.

Читайте: Пропасти и реки мусора: на Закарпатье пришел разрушительный ливень

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, который снова превратил улицы в реки.

ФотоАнастасія Багаліка

Видео: Александр Барабошко 

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