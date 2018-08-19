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Ситуация на Донбассе: под обстрел попали Лебединское и Луганское

В течение суток российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

Потерь среди наших военнослужащих не допущено.

Читайте: Слава Украине! Где появился лозунг и с чем ассоциируется сейчас

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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