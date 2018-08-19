В Авдеевку вернут газ – дата

В понедельник, 20 августа, планируется восстановить газоснабжение Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

– В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района – Орловки, Ласточкиного, Красногоровки, Нетайлового, Тоненького, Первомайского и Водяного, – написал он.

По его словам, специалисты облгаза второй день работают над заполнением действующих распределительных сетей.

Также он добавил, что налаживание газоснабжения жителям Авдеевки и сел Ясиноватского района находится на личном контроле президента Украины Петра Порошенко.

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Напомним, летом 2017 года во время обстрела боевики повредили магистральный газопровод Макеевка – Авдеевка. Тогда без газа остались 20 тыс. жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

Фото: Олександр Куць