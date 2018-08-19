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Wizz Air закрывает один из маршрутов в Украину

Лоукостер Wizz Air с 24 октября прекращает полеты из польского Люблина в Киев.

Wizz Air

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что в системе онлайн бронирования на сайте авиакомпании соответствующие рейсы отсутствуют с начала действия зимнего расписания 2018/2019.

В самой Wizz Air пока не делали заявлений по этому поводу, но соответствующее сообщение опубликовано на сайте аэропорта Люблин.

При этом в системе бронирования на сайте Wizz Air билеты в другие города Польши из Киева и обратно на период зимнего расписания есть в наличии.

Читайте: Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

Недавно Wizz Air анонсировал открытие авиарейсов из Лондона в Лиссабон и Харьков.

Фото: Dreamstime

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