Почему падает гривна – Нацбанк дал объяснение

Увеличение спроса на иностранную валюту в Украине вызвано сезонными, ситуативными и психологическими факторами.

Об этом сказано в комментарии Национального банка Украины о ситуации на валютном рынке.

На прошлой неделе курс гривни продолжал снижаться. НБУ ежедневно выходил на межбанк с продажей валюты.

Регулятор отмечает, что на ситуации сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, требующих валюту для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.), что является следствием роста доходов населения.

Также в НБУ отметили, что под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

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В Нацбанке подчеркнули, что регулятор сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в связи с высоким спросом на валюту.

К слову, в Нацбанке Украины спрогнозировали колебания курса доллара перед выборами в Украине в 2019 году.