Глицин и Атаракс. Аптеки снимают с продажи незарегистрированные лекарства (СПИСОК)

В Украине обнаружили оборот 75 наименований незарегистрированных лекарственных средств.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками обнаружила оборот 75 наименований незарегистрированных и ввезенных с нарушением законодательства лекарственных средств, говорится в распоряжении ведомства.

Большинство обнаруженных препаратов были произведены в РФ. Еще часть – в Германии, Испании, Франции, Венгрии, Италии, Бельгии, Дании, Румынии, Польше.

Субъекты хоздеятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарств обязали проверить наличие препаратов из списка. В случае их обнаружения – изъять из оборота для дальнейшей утилизации.

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Сейчас в Украину могут ввозиться только зарегистрированные в стране препараты, у которых есть сертификаты качества и лицензия на импорт.

К слову, ученые провели успешное испытание лекарств против старения, которые омолаживают иммунную систему.