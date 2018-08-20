Когда столица уйдет под воду: разрушенный асфальт и реки вместо дорог

На прошлой неделе стихия вновь напомнила о себе. Десятки улиц столицы затопило за считанные часы. Факты ICTV узнали, почему уже не первый раз за лето Киев страдает от вовсе не аномальных ливней.

Гроза Киев посещает не часто, однако всегда заметно. На этот раз она превратила автомобили на водный транспорт, а дороги – на реки. Ливень, который длился пару часов, подтопил центральные улицы столицы, а также подвальные этажи бизнес-центров, магазинов и паркинг. На улице Антоновича наплыва дождевой воды не выдержал асфальт.

Обошлось без масштабных разрушений, вроде июльских, когда из-за дождя в Киеве обрушился мост. Однако жители столицы уже начинают привыкать к тому, что любые более или менее серьезные осадки приводят к сложным последствиям.

Причина этому – старая канализация. Подземные стоки уже износились и, к тому же, строились, когда город был меньше. Коммуникации банально не рассчитаны на то количество помещений и нагрузок, которые им приходится принимать сегодня.

Хаотичная застройка

Киев постепенно превращается в территорию из бетона и камней. Застройка новыми жилыми комплексами и бизнес-центрами уменьшает площадь открытых участков грунта. Раньше часть дождевой воды сразу попадала на землю и впитывалась. А остальное принимали ливневые канализации.

Теперь же практически все осадки текут в коллекторы. Во время небольших дождей проблемы такое распределение не представляет. А вот летние ливни, подобные тем, что были на прошлой неделе, когда за короткое время выпадает немало осадков, полностью затапливают канализации и образуют реки и озера на улицах Киева.

Увеличение домов приводит к усилению нагрузки на подземные коммуникации и в ясную погоду. Дело в том, что при возведении многоэтажек застройщики просто врезаются в существующие сети, а не создают новые. Поэтому, рассчитанные на определенный объем трубы, систематически принимают чрезмерное количество стоков.

– Состояние и перегруженность городской инфраструктуры достигли критических пределов. Основной причиной стала хаотичная и бессистемная точечная застройка и тотальная коррупция контролирующих органов в этом сегменте, – считает Алексей Кучеренко, эксперт в сфере ЖКХ.

По оценкам Кучеренко, до нынешнего состояния подземные коммуникации застройщики доводили последние 15-18 лет.

Захламленность канализации

Усугубляет проблему с пропускными возможностями ливневой канализации и ее загрязненность. Старая система требует очистки. В трубы постоянно попадает мусор с улиц, сужающий диаметр труб. А еще здесь накапливается песок, который высыпают тонами на заснеженные улицы зимой.

Справедливости ради стоит отметить, что коммунальщики систематически проводят работы по очистке и ремонту ливневой системы. Во время реконструкции автомобильных дорог обновляют и подземные коммуникации.

Но охватить всю систему полностью невозможно. Ливневые трубы Киева имеют протяженность более 800 километров. И большая часть из них ремонта не видела десятилетиями. Это признают и в КГГА.

Подземные преграды

Киев растет не только над землей, но и под ней. Подземные паркинги, торговые центры и неглубокие станции метро – все это создает дополнительные препятствия для приема дождевой воды. Кстати, та же подземная инфраструктура мешает и расширению ливневой канализации.

Помещения под землей выступают, своего рода, плотинами, которые не дают осадкам проникать вглубь земли через почву. Как следствие, вода стоит и над землей – на автодорогах и улицах, и под ней – стоит вспомнить недавние подтопления подземных переходов и озера в Метрограде.

Куда деваться воде

Больше всего от потопа в Киеве страдает центр города. Последняя непогода оставила свой след на улицах Антоновича, где провалился асфальт. Плавали машины на Крещатике, Бассейной, Эспланадной улицах и проспекте Победы в районе Национального цирка.

Каждый раз неготовой к большой воды после дождя оказывается зона возле метро Дорогожичи, в частности улица Елены Телиги. Там вода никуда не уходит, поэтому после ливней коммунальщики вынуждены откачивать ее насосами. Традиционно проблема с распределением воды возникает и в районе станции Левобережная.

Реакция власти

Как только дороги затапливает дождевой водой, городские чиновники в первую очередь обвиняют природу.

Мол, осадков выпало аномально много, а подобных дождей город уже давно не видел. Отмечают и проблему состояния ливневой канализации. Мэр Киева Виталий Кличко после одного из последних мощных ливней отметил:

– Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах.

По словам столичного градоначальника, специалисты уже разрабатывают проекты замены ливневых труб на критических участках, чтобы они соответствовали возможным объемам дождевых вод.

Когда ждать следующего потопа

От повторения подобного сценария тому, который был на прошлой неделе в столице, ни один украинский город не застрахован. Подтверждением этому стали потопы в западных и центральных регионах этим летом. Поэтому спасти от подтоплений улицы может только помощь природы.

Это означает, что принимать основной объем осадков должна почва, как это и происходит за пределами городов, где нет никаких подземных коммуникаций. Чтобы земля могла выполнить эту функцию, необходимо учитывать еще на стадии создания проектов строительства сооружений потребность наличия открытых земельных участков.

Понятно, что в ближайшем будущем этого ждать не стоит. Поэтому, кажется, что киевлянам остается искать спасения только в резиновых сапогах и кроме автомобилей, приобрести еще и лодки.

Фото: Владимир Бугаенко

Яна Семенюк