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Когда в Киеве включат горячую воду

Все районы Киева получат горячую воду после заключения договора на поставку газа для ТЭЦ-6 и котельных столицы.

Об этом говорится в ответе Киевтеплоэнерго на запрос УНН.

– Сейчас горячим водоснабжением обеспечены жители районов зоны обслуживания ТЭЦ-5 (Дарницкий (Позняки), Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский районы), где не проводятся гидравлические испытания. Для других районов г. Киева горячее водоснабжение будет восстановлено после заключения договора на поставку газа ТЭЦ-6 и котельным столицы, – отметили в компании.

В то же время, Киевтеплоэнерго не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика, но для юридических лиц они могут возрасти.

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Между тем, из-за повышения стоимости жидкого хлора для очистки питьевой воды стоимость водоснабжения для потребителей вырастет минимум на 2-3%.

Фото: Pixabay

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