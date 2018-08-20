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Самолеты и вертолеты над Крещатиком: как прошла репетиция парада

В центре Киева вечером прошла репетиция пролета авиации в рамках подготовки к военному параду ко Дню Независимости.

Літаки над Хрещатиком

Фото публикует dtp.kiev.ua в Facebook.

Киевляне наблюдали в небе над Киевом самолеты и вертолеты.

Это первая тренировка авиации, которая привлекается к военному параду, который состоится 24 августа.

22 августа состоится генеральная репетиция украинских военных в парадной форме.

Читайте: Парад ко Дню независимости: повод для гордости или пережиток прошлого

Напомним, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта.

Фотоdtp.kiev.ua

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