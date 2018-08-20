Самолеты и вертолеты над Крещатиком: как прошла репетиция парада

В центре Киева вечером прошла репетиция пролета авиации в рамках подготовки к военному параду ко Дню Независимости.
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Киевляне наблюдали в небе над Киевом самолеты и вертолеты.
Это первая тренировка авиации, которая привлекается к военному параду, который состоится 24 августа.
22 августа состоится генеральная репетиция украинских военных в парадной форме.
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Напомним, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта.
Фото: dtp.kiev.ua
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