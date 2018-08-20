Оккупанты готовят “мобилизацию” на Донбассе – разведка

Российско-оккупационное командование готовится к проведению масштабных мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донбасса.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что российско-оккупационное командование повысило готовность к проведению масштабных мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донбасса, передает Укринформ.

– Перевод в усиленный режим работы ответственных за мобилизацию так называемых “республиканских органов власти” вызван провокационными заявлениями псевдоавторитетних российских “военных экспертов”, которые на основании надуманной, искаженной и предвзятой информации, прогнозируют “активизацию боевых действий” подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украины – День флага, День независимости, – сказал Гуцуляк.

В связи с этим так называемые “республиканские военные комиссариаты” уточняют списки и места пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях.

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К слову, силы ООС оттеснили боевиков на Донбассе и взяли под контроль более десяти квадратных километров “серой зоны”.