Погода в Украине на сегодня, 20 августа (КАРТА)

20 августа в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях Украины ожидается солнечная погода. Температура днем в этом регионе составит от +27 до +29 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

На востоке без осадков, днем столбики термометра прогреются до +29 градусов.

В центральном регионе преимущественно солнечно. В Виннице ожидается дождь. Температура днем +27…+29 градусов.

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На севере также ожидаются теплая и сухая погода, максимальная температура воздуха днем +29 градусов.

На юге страны без осадков и жарко, дневная температура 31…33 градуса выше нуля.

В Киеве без осадков, температура днем от +27 до +29 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

Напомним, около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.