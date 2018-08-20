Прорыв на Донбассе: силы ООС взяли Торецк в кольцо безопасности

Силы ООС оттеснили боевиков на Донбассе и взяли под контроль более десяти квадратных километров “серой зоны”.

Об этом в Facebook сообщил координатор Информационного сопротивления, народный депутат Дмитрий Тымчук.

– Несколько дней назад подразделениями “королевской бригады” ВСУ (24 ОМБр им. короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям. Результатом которых стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ Майорское, – написал он.

Вместе с тем, по словам Тымчука, “под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7”.

– Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой “серой зоны”, – сообщил он.

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По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника – украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции российско-оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрелов как Объединенных сил, так и мирного населения.

– Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский, – пишет Тымчук.

Пока мы ждем официального подтверждения и дополнения этой информации от штаба Операции объединенных сил.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 августа, боевики обстреливали позиции сил ООС из БМП и крупнокалиберных пулеметов.