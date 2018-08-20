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Путин, заложники и миротворцы – все подробности разговора Порошенко и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко проинформировала о результатах переговоров с Владимиром Путиным.

Порошенко і Меркель

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

– Мы с госпожой Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, – написал Порошенко.

Он также призвал канцлера активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

Читайте: Сенцов и мандат миротворцев на Донбассе – встреча Путина и Меркель

Напомним, встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина состоялась 18 августа под Берлином.

Фотоpresident.gov.ua

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