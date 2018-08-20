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Репетиция парада в Киеве: какие улицы перекроют (СПИСОК)

20 августа во связи с подготовкой к военному параду в Киеве ограничат движение по ряду улиц. Также не будут работать парковочные площадки.

20 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности будет ограничено или запрещено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, 20 августа с 18.45 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) – Бессарабской площади – ул. Крещатик – Майдане Незалежности – ул. Крещатик до Европейской площади.

20 августа с 17.45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:

  • во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Вячеслава Черновола – выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (на встречной полосе) – площадь Победы (на встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская;
  • во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь – Владимирский спуск – ул. Петра Сагайдачного – ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) – ул. Набережно-Крещатицкая (на встречной полосе) – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола – просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (на встречной полосе) – площадь Победы (на встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская;
  • после тренировки по маршруту: Европейская площадь – Владимирский спуск – ул. Сагайдачного – ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) – ул. Набережно-Крещатицкая (на встречной полосе) – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола – ул. Маршала Рыбалко – парк воинской части А0222;
  • во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром Святошин – ул. Академика Туполева – ул. Стеценко – ул. Д. Щербакивского – проспект Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская;
  • во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола – проспект Победы (на встречной полосе левее Воздухофлотского моста) – проспект Победы (на встречной полосе) – площадь Победы (на встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская;
  • после тренировки по маршруту: Европейская площадь – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола – проспект Победы – ул. Академика Туполева – аэродром Святошин.

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Кроме того, сегодня будет запрещена парковка и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

 

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