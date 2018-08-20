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Спустя год. В Авдеевку вернули газ

После годичного перерыва в Авдеевку Донецкой области начали подавать газ.

Подача газу в Авдіївку

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

– Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников Донецкоблгаза и 25 единиц техники, – написал он.

По словам чиновника, сегодня усилия газовиков сосредоточены на Авдеевке, а завтра они обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района.

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Куць также напомним, что Авдеевка и 7 поселков Ясиноватского района были без газа с 7 июня 2017 года, когда боевики повредили газопровод Макеевка-Авдеевка. Теперь они будут получать газ из нового газопровода Очеретино-Авдеевка.

Фото, видеоОлександр Куць

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